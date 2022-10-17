عالم الطبخ
17 تشرين الأول 2022 - 07:01
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قهوة اللوز الحجازية... وصفة لذيذة بخطوات بسيطة!

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قهوة اللوز الحجازية... وصفة لذيذة بخطوات بسيطة!
Lebanon News
هل جرّبتم من قبل تحضير قهوة اللوز الحجازية؟

إليكم الخطوات البسيطة لهذه الوصفة اللذيذة:

المكوّنات:

- كوب من اللوز المقشّر
- 8 أكواب من الحليب
- ثلث كوب من طحين الأرز
- نصف كوب من السكر
- حبهان أو حبوب الهال (حسب الرغبة)

طريقة تحضير الوصفة:

في الخطوة الأولى، قوموا بفرم اللوز. بعدها، اسكبوا 7 أكواب من الحليب مع السكر في وعاء، واتركوا المزيج على النار حتى يغلي.
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ضعوا طحين الأرز فوق كيمة الحليب المتبقية واخلطوا جيداً. بعدها، اسكبوا المزيج تدريجياً فوق الحليب المغلي وقلّبوا لنحو دقيقتين. أضيفوا اللوز والحبهان، مع التحريك المستمر.

وفي الأخير، اسكبوا المزيج في أكواب التقديم.

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