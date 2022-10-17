قهوة اللوز الحجازية... وصفة لذيذة بخطوات بسيطة!

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هل جرّبتم من قبل تحضير قهوة اللوز الحجازية؟إليكم الخطوات البسيطة لهذه الوصفة اللذيذة:- كوب من اللوز المقشّر- 8 أكواب من الحليب- ثلث كوب من طحين الأرز- نصف كوب من السكر- حبهان أو حبوب الهال (حسب الرغبة)في الخطوة الأولى، قوموا بفرم اللوز. بعدها، اسكبوا 7 أكواب من الحليب مع السكر في وعاء، واتركوا المزيج على النار حتى يغلي.ضعوا طحين الأرز فوق كيمة الحليب المتبقية واخلطوا جيداً. بعدها، اسكبوا المزيج تدريجياً فوق الحليب المغلي وقلّبوا لنحو دقيقتين. أضيفوا اللوز والحبهان، مع التحريك المستمر.وفي الأخير، اسكبوا المزيج في أكواب التقديم.