كيك البقدونس... إليكم طريقة تحضير الوصفة!

طريقة تحضير كيك البقدونس

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LBCI News Lebanon

عندما تسمعون بـ"كيك البقدونس"، ستقولون حتماً إن الوصفة غريبة جداً.



سنقدّم لكم اليوم طريقة تحضير وصفة كيك البقدونس المميزة:



المكوّنات:



- كوب من أوراق البقدونس بدون الساق

- ملعقة كبيرة من بودرة الخبز

- ربع كوب من السكر

- ¾ كوب من الزيت

- كوب من الطحين

- 3 بيضات

الحشوة:



الإعلان - نصف كوب من الجبنة الكريمية

- ربع كوب من حبات البصل المقطعة



طريقة تحضير الوصفة:



اخلطوا البيض حتى تحصلوا على رغوة كبيرة، ثمّ أضيفوا السكر والزيت واخفقوا مرة أخرى. - نصف كوب من حبات البندورة المقطعة- نصف كوب من الجبنة الكريمية- ربع كوب من حبات البصل المقطعةاخلطوا البيض حتى تحصلوا على رغوة كبيرة، ثمّ أضيفوا السكر والزيت واخفقوا مرة أخرى.

أضيفوا المكونات المتبقية حتى تحصلوا على عجينة ناعمة.



بعدها، ضعوا الكيك في الفرن حتى النضوج. وفي هذا الوقت حضروا الحشوة عبر خفق مكوناتها.



قطعوا الكيك من الوسط ثم ضعوا الحشوة. وفي الأخير قطعوا الكيك بالأشكال التي ترغبون بها.