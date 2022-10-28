خبز الزيتون... وصفة سهلة ومميزة!

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وصفتنا اليوم سهلة، لذيذة ومميزة. وهي خبز الزيتون.إليكم طريقة تحضيرها:- 5 أكواب من الطحين- 3 أكواب من الماء- 3 أكواب من الزيتون المقطع- نصف كوب من زيت الزيتون- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية- ملعقة صغيرة من الملح- نصف ملعقة صغيرة من السكرانخلوا الطحين وامزجوه مع الملح في وعاء.وفي وعاء آخر، امزجوا الماء والخميرة والسكر وحرّكوا جيداً حتى تتجانس المكوّنات. بعدها، ضعوا زيت الزيتون واستمروا في التقليب، وأضيفوا الطحين تدريجياً مع الاستمرار في الخلط.وبعد أن تحصلوا على عجينة متماسكة ولينة، اتركوها جانباً لترتاح ثم وزّعوا الزيتون المقطع فيها.وفي قالب مستطيل مدهون بالقليل من الزيت، اسكبوا العجينة وأدخلوها الفرن على حرارة تصل الى 200 درجة مئوية، حتى النضوج.