لعشاق جوز الهند... إليكم وصفة هذه الحلوى!

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وصفات جوز الهند لذيذة ومميزة، ويعشقها عدد كبير من الناس. وإن كنتم تبحثون عن وصفة حلوى مميزة، جرّبوا وصفة حلوى جوز الهند وتلذذوا بها.- 6 ملاعق كبيرة من النشا- 500 مللتر من حليب جوز الهند- ثلث كوب من السكر- نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا- رشة ملح- ملعقة صغيرة من الزيت النباتيوللتزيين أنتم بحاجة الى جوز هند مبروش (حسب الرغبة).ذوّبوا النشا في نصف كوب من حليب جوز الهند في وعاء صغير.وفي وعاء صغير على نار متوسطة، اخلطوا ما تبقى من حليب جوز الهند مع السكر، وحرّكوا جيداً.اسكبوا مزيج النشا بالتدريج مع التحريك المستمر، ثم أضيفوا الملح والفانيليا. استمروا بالتحريك حتى يصبح المزيج سميكاً من دون أن يغلي لنحو 5 دقائق.ادهنوا صينية بالزيت واسكبوا المزيج داخلها، واتركوها جانباً كي يبرد المزيج.غطوا وجه الصينية بورق نايلون وأدخلوها الثلاجة لمدة ساعة، حتى يتماسك المزيح.وفي الأخير، زينوا الحلوى بجوز الهند.