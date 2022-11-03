كيك الكوكيز... وصفة لذيذة جداً!

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الكوكيز هي من أنواع الحلوى التي يحبها الكثيرون، ويمكن تقديمها مع القهوة والشاي.سنقدّم لكم اليوم طريقة تحضير كيك الكوكيز:- كوبان من الطحين- ملعقة صغيرة من بيكاربونات الصوديوم- بيضة- ملعقة صغيرة من الفانيليا- 100 غرام من الزبدة- نصف كوب من السكر البودرة- نصف كوب من السكر الأسمر- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- نصف ملعقة صغيرة من الملح- نصف كوب من رقائق الشوكولاتة.اخلطوا الطحين مع البيكاربونات، الملح وبودرة الخبز واتركوا الخليط لدقائق.وفي هذه الأثناء، اخفقوا الزبدة مع السكر الأبيض والأسمر حتى تتجانس المكوّنات مع بعضها.بعدها، أضيفوا البيض والفانيليا واستمروا في الخفق حتى تمتزج المكونات.أضيفوا خليط الطحين ثم رقائق الشوكولاتة وحرّكوا الخليط جيداً.ادهنوا صينية الفرن بالزبدة ورشّوا عليها القليل من الطحين، واسكبوا العجينة في الصينية وأدخلوها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.وفي الأخير، أخرجوها من الفرن وانتظروا نحو 10 دقائق قبل تقديمها.