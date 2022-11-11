خطوات سهلة جداً... هكذا تحضرون الكيك باللوز المطحون!

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يمكن تحضير الكيك بطرق عديدة باستخدام مكوّنات مختلفة. وسنقدّم لكم الخطوات السهلة جداً لتحضير الكيك باللوز المطحون.- 200 غرام من الطحين- 50 غراماً من اللوز المطحون- 175 غراماً من الزبدة اللينة- 175 غراماً من السكر- 3 بيضات- نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا- ملعقة كبيرة من برش الحامض- ملعقتان كبيرتان من اللوز المقسومبداية، حمّوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهنوا قالب الكيك بالزبدة وغلّفوه بورق زبدة.وفي وعاء، اخفقوا الزبدة مع السكر حتى تحصلوا على مزيج خفيف وكريمي. أضيفوا البيض بالتدرّج، واستمرّوا بالخفق.أضيفوا برش الحامض والفانيليا، واخلطوا جيداً. ثمّ أضيفوا الطحين واللوز المطحون، واخلطوا من جديد لتحصلوا على خليط متماسك.وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنه يمكنكم إضافة القليل من الحليب الى المزيج إذا كان قاسياً.وفي الأخير، اسكبوا خليط الكيك في القالب وزينوه بحبات اللوز، ثم اخبزوه لنحو 55 دقيقة حتى ينضج.