الحمص بالكزبرة والثوم... وصفة مقبلات شهية ومميزة!

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عند تحضير وجبات أطعمة عديدة ومميزة، يبحث الناس عن وصفات مقبّلات شهية لتزيين المائدة.لذلك، سنقدّم لكم اليوم وصفة مقبّلات شهية وهي الحمص بالكزبرة والثوم:- كوبان من الحمص المسلوق- ¾ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة- فصان ثوم- 3 ملاعق كبيرة من عصير الحامض- نصف ملعقة صغيرة من الملحبعد تصفية الحمص، اخلطوا الكوبين مع الكزبرة والثوم والملح وعصير الحامض في الخلاط. وهنا يمكنكم إضافة القليل من الماء عند الحاجة.وفي الأخير، ضعوا الحمص في طبق التقديم مع القليل من زيت الزيتون، وقدموا الوصفة مع الخبز المحمص.