وصفة سريعة وسهلة جداً... إليكم طريقة تحضير كيك الزبيب

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الكيك هو من أصناف الحلويات الأساسية حول العالم، ويمكن تقديمه في أي وقت.إليكم طريقة تحضير كيك الزبيب:- كوب ونصف الكوب من الطحين المنخول- ربع ملعقة صغيرة من الملح- ملعقتان صغيرتان من بودرة الخبز- ملعقتان كبيرتان من الزبدة- 3 ملاعق كبيرة من السكر- 3 بيضات- نصف كوب من الحليب- كوبان من الزبيبضعوا السكر والزبدة في وعاء، واخفقوا المكوّنين بواسطة المضرب الكهربائي، ثم أضيفوا البيض المخفوق بالتدرّج مع الاستمرار في الخفق.أضيفوا الطحين المنخول مع الملح وبودرة الخبز بشكل تدريجي، واستمروا بالخفق. بعدها أضيفوا الزبيب والحليب، واحرصوا على أن لا تصبح العجينة طرية.اسكبوا عجينة الكيك في قالب مدهون بالزبدة وأدخلوا القالب الفرن على حرارة متوسطة حتى ينضج الكيك.