الكوكيز بزبدة الفول السوداني... هكذا تحضّرون الوصفة اللذيذة في المنزل!

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لعشاق زبدة الفول السوداني، هل جرّبتم من قبل تحضير الكوكيز بهذا المكوّن اللذيذ؟إليكم طريقة تحضير هذه الوصفة المميزة في المنزل:- كوب من الزبدة غير المملحة- كوب من زبدة الفول السوداني- كوب من السكر البودرة- كوب من السكر البني البودرة- بيضتان- كوبان ونصف الكوب من الطحين- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- القليل من الملح- ملعقة ونصف الملعقة الصغيرة من البيكينغ صودااخفقوا الزبدة وزبدة الفول السوداني والسكر في وعاء، بعدها أضيفوا البيض واخفقوا مرة جديدة.وفي وعاء آخر، اخلطوا الطحين، بودرة الخبز، البيكينغ صودا والملح، ثمّ اسكبوا المزيج فوق خليط الزبدة واخفقوا الخليطين معاً. بعدها، أدخلوا المزيج الثلاجة، واتركوه لمدة ساعة.وفي هذا الوقت، سخّنوا الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.شكّلوا العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم اضغطوا عليها برفق باليد. ضعوها في صينية عليها ورق الخبز، وأدخلوها الفرن لمدة 10 دقائق.