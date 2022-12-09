عيش السرايا... إليكم الوصفة اللذيذة!

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يعشق عدد كبير من الناس الحلويات، وتعتبر وصفة عيش السرايا من الوصفات اللذيذة جداً التي يحبها الكثيرون.إليكم طريقة تحضير وصفة عيش السرايا اللذيذة:- كوب من السكر- نصف كوب من الماء- ملعقتان صغيرتان من عصير الحامض- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر- 6 شرائح توست طرية- كوب ونصف الكوب من الحليب البودرة- 4 أكواب من الماء- 6 ملاعق كبيرة من النشاء- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر- نصف كوب من ماء الورد- نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون بشكل ناعمضعوا السكر مع الماء في وعاء على نار متوسطة، وحرّكوا المزيج باستمرار حتّى بدء الغليان. بعدها، أضيفوا عصير الحامض وماء الزهر تدريجيّاً وحرّكوا جيّداً. في الأخير ضعوا القطر جانباً ليبرد.أزيلوا أطراف التوست وافردوا الشرائح في صينيّة زجاجيّة متوسطة الحجم، واسكبوا القطر فوق التوست بالتساوي.ذوّبوا الحليب مع الماء والنشاء على البارد، وضعوا المزيج على نار متوسّطة وحرّكوا باستمرار حتّى بدء الغليان. أضيفوا ماء الزهر وماء الورد وحرّكوا حتّى يتماسك المزيج.اسكبوا الخليط فوق شرائح التوست وضعوا الصينيّة في البرّاد حتّى تتجمد.رشّوا الفستق على الوجه بالتساوي قبل الأكل بقليل، قطّعوا الصينيّة إلى قطع متساوية، وقدّموا الوصفة باردةً.