مع اقتراب عيد الميلاد... إليكم وصفة رجل كعك الزنجبيل بطريقة سهلة!

13 كانون الأول 2022 - 07:34 13/12/2022 07:34:51

إليكم وصفة رجل كعك الزنجبيل بطريقة سهلة!

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LBCI News Lebanon

مع اقتراب عيد الميلاد، يحضّر المحتفلون العديد من أطباق الحلويات لتقديمها للأهل والأصدقاء بهذه المناسبة. وتعدّ وصفة رجل كعك الزنجبيل من أشهر الأطباق التي يستمتع الأطفال والكبار بتحضيرها. إليكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة.

المكوّنات:

- 3 أكواب من الطحين

الإعلان - ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المطحون

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

- ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا

- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- 3/4 كوب من الزبدة

- 3/4 كوب من السكر البني

- ربع كوب من دبس السكر

- بيضة واحدة

- ملعقة صغيرة من الفانيلا

- كوب من السكر المطحون وحلوى الرّشات للزينة - 3 أكواب من الطحين- ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المطحون- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة- ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب- ربع ملعقة صغيرة من الملح- 3/4 كوب من الزبدة- 3/4 كوب من السكر البني- ربع كوب من دبس السكر- بيضة واحدة- ملعقة صغيرة من الفانيلا- كوب من السكر المطحون وحلوى الرّشات للزينة

طريقة التحضير:



ضعوا الزبدة والسكر البني في خلّاط ثمّ أضيفوا البيض والفانيلا واخلطوا جيّداً.

اخلطوا الطحين والزنجبيل والقرفة والبيكينغ صودا وجوزة الطيب وأضيفوا المزيج إلى الخلاط ثمّ امزجوه مع دبس السكر واخلطوا من جديد لمدّة 5 دقائق.

قوموا برقّ العجينة وغلّفوها ثمّ أدخلوها إلى الثلاجة لمدّة 4 إلى 8 ساعات.

بعد إخراج العجينة من الثلاجة، قوموا بتشكيلها على شكل رجل كعك الزنجبيل.

ضعوا كعك الزنجبيل فوق ورق الزّبدة في صينية وضعوها في الفرن لمدّة 10 إلى 12 دقيقة.

انقلوا البسكويت برفق إلى طبق آخر واتركوه ليبرد تماماً قبل البدء بتزيينه. اخلطوا السكر البودرة في وعاء واسع للتخلص من أي كتل ثمّ رشّوا حلوى الرّشات حسب الرغبة.