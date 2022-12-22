البسكويت بالشوكولاته... وصفة لذيذة تجمع العائلة في عيد الميلاد

الإعلان

تتنوع الأطباق التي يتناولها الناس في عيد الميلاد مع العائلة والأصدقاء. وتعد وصفة بسكويت عيد الميلاد بالشوكولاته من أشهرها. اليكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة:- 270 غراماً من الطحين- 50 غراماً من الكاكاو- 120 غراماً من السكر البودرة- 150 غراماً من الزبدة- بيضتان- رشة ملح- شوكولاته سائلة وحلوى الرّشات للزينةاخلطوا الطحين والكاكاو والسكر البودرة ورشة الملح في وعاء، وافركوا المكوّنات بالزبدة، ثم أضيفوا البيضتين واعجنوا الخليط في أيديكم للحصول على عجينة ناعمة.قوموا بتغليف العجينة بورق الزبدة واضغطوها على قرص مسطح واتركوها تبرد لمدة 30 دقيقة.سخنوا الفرن وافردوا العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق وقطعوها بالأشكال التي تريدونها، ثم اخبزوها لمدة 7 الى 10 دقائق، حسب حجم البسكويت.اتركوا قطع البسكويت تبرد لمدة 15 دقيقة حتى تتمكنوا من تزيينها.يمكنكم تزيين قطع البسكويت عندما تبرد بالشوكولاته السائلة وحلوى الرّشات.