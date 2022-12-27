كيك بالليمون... تناولوه مع القهوة وتلذذوا به

يعد كيك الليمون من الذ واسهل انواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة. إليكم وصفة كيك الليمون.
المكونات:
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250 غراماً من الزبدة
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400 غرام من السكر الناعم
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250 غراماً من الطحين
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ملعقة ونصف بيكنغ باودر
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3 بيضات
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3 حبات ليمون للعصر
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قشر ليمونة واحدة
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ملعقة كبيرة فانيلا
طريقة تحضير الوصفة:
- انخلوا الطحين والبيكنغ باودر في وعاء وضعوه جانباً.
- في الخلاط الكهربائي، اخفقوا البيض مع السكر والفانيلا جيدًا للحصول على مزيج رغوي ابيض
- أضيفوا الزبدة واخفقوا باستمرار ثم اضيفوا قشر الليمون المبشور واخلطوا من جديد.
- اضيفوا الطحين والبيكنغ باودر وعصير الليمون تدريجياً إلى الخليط وامزجوا جيّداً.
- اسكبوا خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومنثور بالدقيق، ثم ادخلوه الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدّة 45 دقيقة حتى ينضج
- اتركوا الكيك يبرد لمدة 10 دقائق بعد اخراجه من الفرن
- اسكبوا القليل من عصير الليمون فوقه ثم انثروا عليه السكر البودرة لتزيينه