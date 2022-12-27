عالم الطبخ
27 كانون الأول 2022 - 09:28
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كيك بالليمون... تناولوه مع القهوة وتلذذوا به

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كيك بالليمون... تناولوه مع القهوة وتلذذوا به
Lebanon News
يعد كيك الليمون من الذ واسهل انواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة. إليكم وصفة كيك الليمون.

المكونات: 
- 250 غراماً من الزبدة
- 400 غرام من السكر الناعم 
- 250 غراماً من الطحين
- ملعقة ونصف بيكنغ باودر 
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- 3 بيضات 
- 3 حبات ليمون للعصر 
- قشر ليمونة واحدة
- ملعقة كبيرة فانيلا 
 
طريقة تحضير الوصفة:

- انخلوا الطحين والبيكنغ باودر في وعاء وضعوه جانباً.

- في الخلاط الكهربائي، اخفقوا البيض مع السكر والفانيلا جيدًا للحصول على مزيج رغوي ابيض

- أضيفوا الزبدة واخفقوا باستمرار ثم اضيفوا قشر الليمون المبشور واخلطوا من جديد.

- اضيفوا الطحين والبيكنغ باودر وعصير الليمون تدريجياً إلى الخليط وامزجوا جيّداً.

- اسكبوا خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومنثور بالدقيق، ثم ادخلوه الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدّة 45 دقيقة حتى ينضج 

- اتركوا الكيك يبرد لمدة 10 دقائق بعد اخراجه من الفرن 

- اسكبوا القليل من عصير الليمون فوقه ثم انثروا عليه السكر البودرة لتزيينه
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