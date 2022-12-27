كيك بالليمون... تناولوه مع القهوة وتلذذوا به

وصفة كيك الليمون

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LBCI News Lebanon





المكونات:

- 250 غراماً من الزبدة

- 400 غرام من السكر الناعم

- 250 غراماً من الطحين

- ملعقة ونصف بيكنغ باودر

الإعلان - 3 بيضات

- 3 حبات ليمون للعصر

- قشر ليمونة واحدة

- ملعقة كبيرة فانيلا يعد كيك الليمون من الذ واسهل انواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة. إليكم وصفة كيك الليمون.250 غراماً من الزبدة400 غرام من السكر الناعم250 غراماً من الطحينملعقة ونصف بيكنغ باودر3 بيضات3 حبات ليمون للعصرقشر ليمونة واحدةملعقة كبيرة فانيلا

طريقة تحضير الوصفة:



- انخلوا الطحين والبيكنغ باودر في وعاء وضعوه جانباً.



- في الخلاط الكهربائي، اخفقوا البيض مع السكر والفانيلا جيدًا للحصول على مزيج رغوي ابيض



- أضيفوا الزبدة واخفقوا باستمرار ثم اضيفوا قشر الليمون المبشور واخلطوا من جديد.



- اضيفوا الطحين والبيكنغ باودر وعصير الليمون تدريجياً إلى الخليط وامزجوا جيّداً.



- اسكبوا خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومنثور بالدقيق، ثم ادخلوه الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدّة 45 دقيقة حتى ينضج



- اتركوا الكيك يبرد لمدة 10 دقائق بعد اخراجه من الفرن



- اسكبوا القليل من عصير الليمون فوقه ثم انثروا عليه السكر البودرة لتزيينه