أفضل وصفة تيراميسو... إليكم طريقة تحضيرها!

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تعتبر وصفة التيراميسو من الوصفات اللذيذة جداً التي يحبها الكثيرون.اليكم طريقة تحضيرها.- 200 غرام من البسكوت الأصابع- 500 مللتر من كريمة لخفق- 100 غرام من الجبنة- 4 ملاعق كبيرة من السكر- ملعقة كبيرة من الكاكاو- ملعقة صغيرة من القهوة- كوب من الماء الساخنقوموا بوضع الكريمة والجبنة والسكر في وعاء كبير واخفقوا المكوّنات جيدًا. أضيفوا ملعقة القهوة إلى كوب الماء وحركوا جيداً حتى تذوب حبيبات القهوة بالكامل.اغمسوا أصابع البسكويت في القهوة ورتبوها في طبق التقديم، ثم أضيفوا مزيج الكريمة عليها ثم انخلوا الكاكاو فوق الكريمة.كرروا هذه الخطوة لمرتين أو 3 مرات حتى تتشكل على شكل طبقات. قوموا بتغطية الوصفة واتركوها في البراد لبضع ساعات أو طوال الليل.وفي الأخير، يمكنكم أن ترشوا بودرة الكاكاو على الطبق للزينة.