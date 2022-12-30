الوصفة الأكثر شهرة على تيك توك لعام 2022 ... إليكم طريقة تحضير المعكرونة بالفيتا

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انتشرت وصفة المعكرونة مع جبنة الفيتا والبندورة على تطبيق تيك توك بشكل كبير هذا العام وشاهدها الملايين حول العالم.إليكم طريقة تحضير الوصفة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة.- علبتان من البندورة الكرزية- نصف كوب من زيت الزيتون- قطعة جبنة فيتا كاملة- 500 غرام من المعكرونة- فص ثوم واحد- رشة ملح- رشة فلفل أسود- ورقتان من الريحان الطازج للتزيينسخّنوا الفرن على حرارة تصل الى 200 درجة مئوية، بعدها ضعوا البندورة الكرزية في الصينية وأضيفوا إليها زيت الزيتون والملح وقلّبوا جيدًا.ضعوا قطعة الفيتا في منتصف الصينية وأضيفوا المزيد من زيت الزيتون عليها مع القليل من الفلفل الأسود، واخبزوا الصينية لمدة 30 دقيقة في الفرن.في هذه الأثناء، قوموا بطهي المعكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح حتى تنضج.ارفعوا درجة حرارة الفرن إلى 230 درجة مئوية بعد مرور 30 دقيقة، واخبزوا صينية الجبنة لمدّة 5 إلى 10 دقائق إضافية حتى يصبح لون الفيتا والبندورة بنيًا.أخرجوا الصينية من الفرن وأضيفوا إليها الثوم والفلفل الأحمر والمعكرونة. وفي الأخير، أضيفوا الريحان الطازج على الوجه للزينة.