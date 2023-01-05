كيك الأناناس المقلوب... وصفة لذيذة بخطوات بسيطة!

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كيك الأناناس المقلوب من اشهى أنواع الحلويات ويتميز بسهولة تحضيره. ويمكنكم الاستمتاع به مع فنجان ساخن من الشاي.إليكم الخطوات البسيطة لتحضير كيك الأناناس المقلوب:لتحضير طبقة الكراميل:- ربع كوب من الزبدة السائلة- نصف كوب من السكر البنّيلتحضير الكيك أنتم بحاجة الى:- كوب ونصف الكوب من الطحين- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- رشة ملح- ربع كوب من الزبدة- نصف كوب من السكر الأبيض- ربع كوب من السكر البني- بيضة كبيرة- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا- ربع كوب من الكريمة- ربع كوب من عصير أناناس (من العلبة التي تستخدم للتزيين)حموا الفرن على حرارة 350 درجة مئوية. بعدها، اخلطوا الزبدة مع السكر البني حتى يتكوّن خليط الكاراميل، اسكبوه في قالب الكيك وضعوا فوقه 7 حلقات أناناس.وفي وعاء صغير، اخفقوا الطحين وبودرة الخبز والملح معًا. وفي وعاء كبير اخلطوا الزبدة السائلة والسكر والبيض والفانيليا والكريمة باستخدام الخلاط اليدوي. ثم أضيفوا مزيج الطحين وعصير الأناناس واخلطوا المزيج حتى يتجانس تمامًا.ضعوا المزيج على الأناناس بلطف ووزعوه في طبقة متساوية، وأدخلوا الخليط الفرن لمدّة 35 دقيقة حتى يصبح الكيك ذهبي اللون.بعد إخراج الكيك من الفرن، انتظروا 5 دقائق ثم اقلبوه في طبق التقديم، وانتظروا 30 ثانية أخرى ثم ارفعوا الصينية بحذر. واتركوا الكيك يبرد تماماً قبل تقطيعه وتقديمه.