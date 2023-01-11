براونيز بالشوكولاتة والموز... وصفة سهلة ومميزة!

وصفتنا اليوم سهلة ولذيذة ومميزة. وهي براونيز بالشوكولاتة والموز.



إليكم طريقة تحضيرها:



المكوّنات:

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موزتانبيضتاننصف كوب من الزبدةكوب من السكرملعقة صغيرة من الفانيليانصف كوب من مسحوق الكاكاوكوب من الطحيننصف ملعقة صغيرة من الملحنصف ملعقة صغيرة من بودرة الخبزكوب من رقائق الشوكولاته الداكنةاخفقوا الزبدة والسكر والبيض ومستخلص الفانيليا والموز المهروس في وعاء كبير. وفي وعاء آخر، اخفقوا مسحوق الكاكاو والطحين والملح وبودرة الخبز. ثم انخلوا المكونات الجافة فوق المكونات الرطبة واخلطوها جيداً حتى يصبح الخليط ناعمًا.أضيفوا رقائق الشوكولاتة على الخليط وامزجوا مرة أخرى. ثم انقلوا المزيج الى صينية مدهونة بورق زبدة واخبزوها في الفرن على حرارة 350 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة تقريبًا.اتركوا البراونيز في الصينية حتى تبرد تمامًا. قطعوها إلى 12 قطعة وقدموها.