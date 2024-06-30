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وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)

عالم الطبخ
2024-06-30 | 08:14
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وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: &quot;التورتيلا بالقريدس&quot; (فيديو)
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وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبق "التورتيلا بالقريدس".
 
وتُعد هذه الوصفة سريعة التحضير، وتُناسب التجمعات مع الأصدقاء. كما يُضاف لها كلّ من صلصتي "الغواكامولي" و"ساور كريم". 
 
لإعداد الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا هنا

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