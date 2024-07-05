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القرنبيط المشوي مع الثوم المهروس وغيرها من الوصفات اللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

القرنبيط المشوي مع الثوم المهروس وغيرها من الوصفات اللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)







للاطلاع على المائدة، أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبقي القرنبيط المشوي مع الثوم المهروس والبطاطا المشوية مع السبانخ والجبنة.للاطلاع على المائدة، اضغطوا هنا