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وصفة لذيذة بالقريدس والسلمون والخضار... إليكم الخطوات مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-10 | 09:35
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وصفة لذيذة بالقريدس والسلمون والخضار... إليكم الخطوات مع الشيف حنا طويل (فيديو)
حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبقاً فريداً من نوعه يتضمن المأكولات البحرية مع الخضار.
وأعدّ الشيف لفائف القريدس المحشوة بسمك السلمون على طريقته الخاصة.
لتطبيق الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا
هنا
.
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عالم الطبخ
لفائف القريدس
السلمون
المأكولات البحرية
الشيف حنا طويل
Morning Talk
مطبخ.
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