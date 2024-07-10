وصفة لذيذة بالقريدس والسلمون والخضار... إليكم الخطوات مع الشيف حنا طويل (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبقاً فريداً من نوعه يتضمن المأكولات البحرية مع الخضار.

وأعدّ الشيف لفائف القريدس المحشوة بسمك السلمون على طريقته الخاصة.