"دجاج بورتوبيللو"... وصفة جديدة ولذيذة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من "Morning Talk" ضمن فقرة مطبخ وصفة دجاج بورتوبيللو وهو كناية عن نوع من الفطر.

وحضّر الشيف طبقين وهما الدجاج والخضار داخل الفطر ويخنة الدجاج إلى جانب الأرز الأبيض.