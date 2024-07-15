مائدة لبنانية بامتياز... تعلموا كيفية إعداد طبقي الكبة النيئة واللحمة المشوية (فيديو)

مائدة لبنانية بامتياز... تعلموا كيفية إعداد طبقي الكبة النيئة واللحمة المشوية (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبقي الكبة النيئة واللحمة المشوية.