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"كوردون بلو الدجاج"... إليكم الوصفة بشكل مختلف ومميز مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-07-17 | 11:29
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"كوردون بلو الدجاج"... إليكم الوصفة بشكل مختلف ومميز مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

"كوردون بلو الدجاج"... إليكم الوصفة بشكل مختلف ومميز مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق "كوردون بلو الدجاج" المشوي.

للاطلاع على الوصفة، اضغطوا هنا.
 
 

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