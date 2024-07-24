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الدجاج مع الخل والبطاطا المشوية مع البصل... مائدة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

الدجاج مع الخل والبطاطا المشوية مع البصل... مائدة مميزة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)





للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين على طريقة الشيف، أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق الدجاج مع الخل أو Chicken Vinaigrette والبطاطا المشوية مع البصل أو Pomme de Terre Boulangère.للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين على طريقة الشيف، اضغطوا هنا