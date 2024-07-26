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o
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o
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o
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وصفتان لمحبي ثمار البحر... الأخطبوط والصبيدج بصلصات مختلفة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-07-26 | 09:07
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وصفتان لمحبي ثمار البحر... الأخطبوط والصبيدج بصلصات مختلفة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
وصفتان لمحبي ثمار البحر... الأخطبوط والصبيدج بصلصات مختلفة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبقي الأخطبوط المسلوق والصبيدج بصلصات مختلفة وفطيرة الدرّاق.
للاطلاع على الوصفات،
اضغطوا هنا
.
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