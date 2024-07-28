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وليمة يوم الأحد... كتف غنم مع الخوخ المجفف واللوز مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبق كتف الغنم مع الخوخ المجفف واللوز. لإعداد "وليمة الأحد" مع الشيف اضغطوا هنا