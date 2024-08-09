إليكم وصفة السمك المشوي بطريقة مميزة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

إليكم وصفة السمك المشوي بطريقة مميزة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" تتبيلة السمك المشوي بصلصة مميزة مع سلطة الروكا.