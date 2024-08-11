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سندويشات بأنواع مختلفة من الجبنة... تعرفوا على طريقة تحضيرها مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

سندويشات بأنواع مختلفة من الجبنة... تعرفوا على طريقة تحضيرها مع الشيف حنا طويل! (فيديو)







للاطلاع على المائدة، أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" مجموعة متنوعة من السندويشات بأنواع مختلفة من الجبنة.للاطلاع على المائدة، اضغطوا هنا