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هل تريدون الحفاظ على الموز لفترة طويلة؟ اعتمدوا هذه الطريقة

عالم الطبخ
2024-08-12 | 06:56
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هل تريدون الحفاظ على الموز لفترة طويلة؟ اعتمدوا هذه الطريقة
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هل تريدون الحفاظ على الموز لفترة طويلة؟ اعتمدوا هذه الطريقة

تحديًا للأسطورة القائلة بأن الموز يجب أن يبقى بعيدًا عن الثلاجة، أظهرت التجارب أن هذا ليس صحيحًا دائمًا. بينما قد يفقد الموز لونه الأصفر الزاهي، إلا أنه يمكن الحفاظ عليه لفترة أطول من خلال تبريده.

ليندا تايلر، خبيرة الطهي البريطانية، توضح أنه بوضع الموز الناضج في الثلاجة، يمكن إبطاء عملية نضجه المفرط. ورغم أن القشرة الخارجية قد تتحول إلى اللون البني، فإن الموز بداخلها يبقى طازجًا وأكثر صلابة مقارنةً بالموز الذي يُترك في درجة حرارة الغرفة.

ليندا تشير إلى أنه إذا كنت تفضل الموز "المتوسط" في النضج، فمن الأفضل تبريده بعد أن يفقد لونه الأخضر. ولكنها تحذر من تبريد الموز الأخضر، حيث أنه قد لا ينضج بشكل صحيح في الثلاجة، ويبقى في حالة ما قبل النضج دون أن يصبح حلوًا.

للحفاظ على الموز، يُفضل تركه على سطح المطبخ حتى يتحول إلى اللون الأصفر، ثم تبريده لتمديد مدة صلاحيته لمدة تصل إلى أسبوع.

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