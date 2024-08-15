فتة الكفتة بعجينة الميل فوي... وصفة جديدة ولذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

فتة الكفتة بعجينة الميل فوي... وصفة جديدة ولذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" فتة الكفتة بعجينة الميل فوي مع معمول مد بالقشطة.