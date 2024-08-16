0min

إلى محبي ثمار البحر... إليكم وصفة الـ"باييلا" على الطريقة الإسبانية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

إلى محبي ثمار البحر... إليكم وصفة الـ"باييلا" على الطريقة الإسبانية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)





للاطلاع على المائدة، أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الـ"باييلا" على الطريقة الإسبانية وسلطة مميزة.للاطلاع على المائدة، اضغطوا هنا