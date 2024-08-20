المعكرونة بكريمة البصل... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

المعكرونة بكريمة البصل... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق المعكرونة بكريمة البصل وسلطة الملفوف واللحمة.