الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-11 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبق ستروغونوف اللحم والسلطة الروسية.
للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين على طريقة الشيف،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
روسية
شهيرة
مائدة
Morning
Talk...
إليكم
طريقة
تحضيرها
الشيف
(فيديو)
البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:50
المكتب الاعلامي لميقاتي: ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة
أخبار لبنان
12:50
المكتب الاعلامي لميقاتي: ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة
0
آخر الأخبار
12:38
التحكم المروري: إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
12:38
التحكم المروري: إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي
0
أخبار لبنان
12:25
بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان
أخبار لبنان
12:25
بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان
0
آخر الأخبار
12:21
القاء قنابل مسيلة للدموع أمام منزل ميقاتي لتفرقة المتظاهرين من العسكريين المتقاعدين
آخر الأخبار
12:21
القاء قنابل مسيلة للدموع أمام منزل ميقاتي لتفرقة المتظاهرين من العسكريين المتقاعدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-09-10
البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-10
البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-09-09
طبقان مميزان لمحبي الدجاج... إليكم طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-09
طبقان مميزان لمحبي الدجاج... إليكم طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-09-08
طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفتي الأرز والنودلز بالخضار مع القريدس! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-08
طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفتي الأرز والنودلز بالخضار مع القريدس! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-09-07
وصفة جديدة بالدجاج والبطاطا المهروسة... إليكم طريقة تحضير Poulet Façon Bourguignon (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-07
وصفة جديدة بالدجاج والبطاطا المهروسة... إليكم طريقة تحضير Poulet Façon Bourguignon (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-09-09
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
خبر عاجل
2024-09-09
التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة
0
اقتصاد
10:15
البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية
اقتصاد
10:15
البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية
0
عالم الطبخ
2024-09-10
البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-09-10
البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول إنها قد "توحد الصف" مع الصين إذا واجهتا تهديدا
أخبار دولية
09:49
روسيا تقول إنها قد "توحد الصف" مع الصين إذا واجهتا تهديدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:42
العسكريون المتقاعدون أشعلوا الإطارات على جسر الرينغ
آخر الأخبار
11:42
العسكريون المتقاعدون أشعلوا الإطارات على جسر الرينغ
0
أخبار دولية
08:03
السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة
أخبار دولية
08:03
السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة
0
أخبار دولية
07:59
بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء
أخبار دولية
07:59
بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء
0
اقتصاد
06:46
لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة
اقتصاد
06:46
لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة
0
أخبار لبنان
04:57
موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
04:57
موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
أخبار لبنان
03:57
السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني
0
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
أخبار لبنان
03:40
أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة
0
أخبار لبنان
03:18
السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة
أخبار لبنان
03:18
السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة
0
أخبار دولية
00:07
ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت
أخبار دولية
00:07
ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
2
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
3
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
4
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
5
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
6
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
7
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
موضة وجمال
15:00
بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!
8
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
فنّ
15:30
بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More