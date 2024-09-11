الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-09-11 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطباق روسية شهيرة تزين مائدة Morning Talk... إليكم طريقة تحضيرها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبق ستروغونوف اللحم والسلطة الروسية.

للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين على طريقة الشيف، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

روسية

شهيرة

مائدة

Morning

Talk...

إليكم

طريقة

تحضيرها

الشيف

(فيديو)

البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:50

المكتب الاعلامي لميقاتي: ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة

LBCI
آخر الأخبار
12:38

التحكم المروري: إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين والسير الى تحسن تدريجي

LBCI
أخبار لبنان
12:25

بو حبيب اختتم زيارته للقاهرة وبحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان

LBCI
آخر الأخبار
12:21

القاء قنابل مسيلة للدموع أمام منزل ميقاتي لتفرقة المتظاهرين من العسكريين المتقاعدين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-09-10

البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-09-09

طبقان مميزان لمحبي الدجاج... إليكم طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-09-08

طبقان مميزان على طريقة الشيف حنا طويل... إليكم وصفتي الأرز والنودلز بالخضار مع القريدس! (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2024-09-07

وصفة جديدة بالدجاج والبطاطا المهروسة... إليكم طريقة تحضير Poulet Façon Bourguignon (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-09-09

التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة سقوط مركبة عن جسر الصياد وانقلابها على طريق الصياد باتجاه بعبدا وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة

LBCI
اقتصاد
10:15

البستاني: لحل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية

LBCI
عالم الطبخ
2024-09-10

البقلاوة بطريقة مختلفة... مائدة مميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:49

روسيا تقول إنها قد "توحد الصف" مع الصين إذا واجهتا تهديدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:42

العسكريون المتقاعدون أشعلوا الإطارات على جسر الرينغ

LBCI
أخبار دولية
08:03

السيسي: نعمل للتوصل لاتفاق يحقق الإستقرار وينهي المعاناة في غزة

LBCI
أخبار دولية
07:59

بزشكيان من العراق: نحن بحاجة لتعاون وإتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء

LBCI
اقتصاد
06:46

لجنة الإقتصاد تناولت مواضيع الرقابة على شركات التأمين والمصارف والنافعة

LBCI
أخبار لبنان
04:57

موسى في السرايا: خطوات تنوي "الخماسية" اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
03:57

السفير المصري للـLBCI: نهجنا كخماسية العمل على فصل ملف غزة وتداعياته عن الملف الرئاسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:40

أبو فاعور للـLBCI: المشكلة في الانانية السياسية وأتوقع بدء البحث بالاسماء للرئاسة

LBCI
أخبار لبنان
03:18

السفير المصري من معراب: لعدم البحث عن النقاط المعرقلة بل عن النقاط المشتركة

LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب: هاريس "نسخت" برنامج بايدن الاقتصادي واسرائيل ستزول إذا فازت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:30

بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)

LBCI
حال الطقس
01:27

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل

LBCI
آخر الأخبار
16:36

هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار

LBCI
أخبار لبنان
03:51

توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
صحف اليوم
00:49

قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)

LBCI
أمن وقضاء
05:05

قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة

LBCI
موضة وجمال
15:00

بعد اتهامه بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية... الحكم بحق قطب الموضة السابق بيتر نيغارد صدر وهذه تفاصيله!

LBCI
فنّ
15:30

بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More