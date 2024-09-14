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يخنة لحم البقر بزبدة الفول السوداني... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

عالم الطبخ
2024-09-14 | 11:30
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يخنة لحم البقر بزبدة الفول السوداني... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
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يخنة لحم البقر بزبدة الفول السوداني... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk طبق يخنة لحم البقر بزبدة الفول السوداني.

للاطلاع على كيفية تحضير هذا الطبق الغني واللذيذ إضغطوا هنا

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