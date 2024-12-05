إلى محبي الباستا... إليكم وصفتها بالكمأ مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Morning Talk" طبق الباستا مع صلصة الكمأ وسلطة الكمثرى والجبن الأرزق (Pear and Blue Cheese Salad).