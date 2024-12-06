إليكم وصفة الباييلا البحرية وسلطة السلمون على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

إليكم وصفة الباييلا البحرية وسلطة السلمون على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الـ"باييلا" البحرية وسلطة السلمون.