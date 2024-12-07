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بأساليب وصلصات متنوعة.... إليكم وصفات بلح البحر مع البطاطا المقلية وسلطة الباذنجان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-12-07 | 11:51
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بأساليب وصلصات متنوعة.... إليكم وصفات بلح البحر مع البطاطا المقلية وسلطة الباذنجان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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بأساليب وصلصات متنوعة.... إليكم وصفات بلح البحر مع البطاطا المقلية وسلطة الباذنجان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق "بلح البحر والبطاطا المقلية" بوصفتين مختلفتين وسلطة الباذنجان.

لتعلم كيفية تحضير هذه الأطباق اللذيذة اضغطوا هنا.

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