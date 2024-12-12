فخذ الغنم جيغو بالأرز والخضار وحلوى العثملية... مائدة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

فخذ الغنم جيغو بالأرز والخضار وحلوى العثملية... مائدة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي Morning Talk وصفة فخذ الغنم جيغو بالأرز والخضار وحلوى العثملية بالقشطة.