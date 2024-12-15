وصفة "فريكاسيه السلمون" اللذيذة مع الشيف فادي زغيب: خطوات سهلة وطعم لا يُقاوم (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة "السلمون فريكاسيه" بطريقة لذيذة وسهلة.