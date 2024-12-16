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فيليه اللحمة مع الصلصة على الطريقة الفرنسية... طبق مميز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

فيليه اللحمة مع الصلصة على الطريقة الفرنسية... طبق مميز مع الشيف فادي زغيب (فيديو)





للاطلاع على طريقة تحضير هذا الطبق على طريقة الشيف،

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق فيليه اللحمة مع الصلصة على الطريقة الفرنسية.للاطلاع على طريقة تحضير هذا الطبق على طريقة الشيف، اضغطوا هنا