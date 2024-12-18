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تجهيزات وليمة عيد الميلاد بدأت مع الشيف حنا طويل... إليكم وصفة الحبشة مع الأرز (فيديو)

عالم الطبخ
2024-12-18 | 08:35
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تجهيزات وليمة عيد الميلاد بدأت مع الشيف حنا طويل... إليكم وصفة الحبشة مع الأرز (فيديو)
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تجهيزات وليمة عيد الميلاد بدأت مع الشيف حنا طويل... إليكم وصفة الحبشة مع الأرز (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" وصفة الحبشة مع الأرز تمهيداً لقدوم عيد الميلاد المجيد.
 
لإعداد هذا الطبق الكلاسيكي على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا هنا

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