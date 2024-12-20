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"أنتروكوت كافييه دو باريس"... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-12-20 | 13:30
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"أنتروكوت كافييه دو باريس"... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
"أنتروكوت كافييه دو باريس"... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق أنتروكوت كافييه دو باريس مع سلطة الأنديف وصلصة الروكفور.
للاطلاع على المائدة الشهية،
اضغطوا هنا
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