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إليكم طريقة تحضير حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار وحساء البروكلي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-12-22 | 11:57
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إليكم طريقة تحضير حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار وحساء البروكلي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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إليكم طريقة تحضير حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار وحساء البروكلي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

 أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk  حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار والقريدس المقلي وحساء البروكلي وجبنة كريمية بالتوت.
 
 لمتابعة طريقة تحضير هذه الأطباق المتنوعة إضغطوا هنا

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