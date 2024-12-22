إليكم طريقة تحضير حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار وحساء البروكلي مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk حلقات الكلمار بالثوم والفلفل الحار والقريدس المقلي وحساء البروكلي وجبنة كريمية بالتوت.