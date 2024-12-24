رولاد الدجاج مع صلصة الفطر على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk رولاد الدجاج مع صلصة الفطر وسلطة مميزة من الشمندر والرمان والتفاح.