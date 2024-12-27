من أسرع الوصفات... حضّروا طبق النودلز بالقريدس على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk وصفة سريعة وهي "النودلز مع القريدس" مع الفلفل الحارّ.