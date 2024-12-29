هل تريدون تحضير مقبلات سهلة ليلة رأس السنة؟ إليكم هذه المائدة الغنية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk وصفات عدة مناسبة للتحضير خلال ليلة رأس السنة.

ومن هذه المقبلات السهلة أعدّ الجبنة مع التين والمكسرات، والتونا والسلمون.