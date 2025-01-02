مائدة غنية بالمأكولات الشهية... سلطة بالفواكه والدجاج بالعجين مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من "Morning Talk" وصفتي السلطة مع الفواكه والدجاج بالعجين.

واستخدم الشيف مع السلطة الفراولة واللبن والـPassion Fruit، بينما حضّر الدجاج بطريقته المميزة.