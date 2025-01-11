شوربة البروكولي والسمك مع الكوسا... إليكم كيفية تحضير الوصفتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في فقرة "مطبخ" ضمن برنامج Morning Talk الصباحي شوربة البروكولي والسمك مع الكوسا.