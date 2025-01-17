الشيف فادي زغيب يطلّ بوصفتين جديدتين: البانجان مع الخبر المخمّر وسلطة الموزاريللا (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk على متابعيه ضمن فقرة "مطبخ" اليومية بوصفتين جديدتين سهلتي التنفيذ.

وفي هذه الحلقة أعدّ وصفتي الباذنجان مع الخبز المخمّر وسلطة الموزاريللا.