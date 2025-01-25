الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وصفتان مميزتان... رولاد لحم البقر وشوربة اليقطين على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-01-25 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصفتان مميزتان... رولاد لحم البقر وشوربة اليقطين على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق رولاد لحم البقر المحشي بالسبانخ والخضار والفطر وشوربة اليقطين.
للاطلاع على المائدة الشهية،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
مميزتان...
رولاد
البقر
وشوربة
اليقطين
طريقة
الشيف
(فيديو)
طبقان مميزان إلى محبّي العدس... تعلموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
12:30
تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
فنّ
12:30
تفاصيل يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
0
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الإفريقي يدعو الى وقف فوري للمعارك في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الإفريقي يدعو الى وقف فوري للمعارك في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
12:01
فرنسا تؤكد أن انتخابات الرئاسة البيلاروسية لن تكون مطابقة للمعايير الديموقراطية
أخبار دولية
12:01
فرنسا تؤكد أن انتخابات الرئاسة البيلاروسية لن تكون مطابقة للمعايير الديموقراطية
0
منوعات
12:00
فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية
منوعات
12:00
فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2025-01-24
طبقان مميزان إلى محبّي العدس... تعلموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-01-24
طبقان مميزان إلى محبّي العدس... تعلموا طريقة تحضيرهما مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2025-01-23
"لازانيا بولونيز بالبشاميل"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2025-01-23
"لازانيا بولونيز بالبشاميل"... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب
0
عالم الطبخ
2025-01-22
إليكم طريقة تحضير كبة البطاطا على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2025-01-22
إليكم طريقة تحضير كبة البطاطا على طريقة الشيف حنا طويل
0
عالم الطبخ
2025-01-21
إلى محبي القريدس... إليكم هذه الوصفة الشهية على الطريقة الكورية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-01-21
إلى محبي القريدس... إليكم هذه الوصفة الشهية على الطريقة الكورية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-11
بدء الاجتماع بين ميقاتي والشرع في قصر الشعب في دمشق
آخر الأخبار
2025-01-11
بدء الاجتماع بين ميقاتي والشرع في قصر الشعب في دمشق
0
آخر الأخبار
15:59
رويترز: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة الأونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 كانون الثاني
آخر الأخبار
15:59
رويترز: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف عمليات وكالة الأونروا وإخلاء مقارها في القدس بحلول 30 كانون الثاني
0
أخبار لبنان
06:15
تذكير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:15
تذكير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2025-01-24
ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات
أخبار لبنان
2025-01-24
ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
0
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
0
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
0
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
3
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
4
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
5
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
6
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
7
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More